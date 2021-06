Far ripartire le cerimonie agita anche la politica

PESARO La ripartenza del wedding (così come degli altri settori) agita anche il mondo politico con la consigliera regionale dem, Micaela Vitri, che accusa la Regione di aver fatto ben poco per aiutare i settori in difficoltà. «Dopo 6 mesi di attesa - spiega - non è stato ancora erogato alcun contributo, da parte della Regione Marche, alle attività produttive più colpite dalla pandemia e ciò che mi lascia più amareggiata è che le risorse ci sarebbero. In consiglio regionale si è discussa una mozione per chiedere il sostegno del settore wedding e ovviamente ho votato a favore, ma rimango sconcertata da quanto emerso in aula. La maggioranza ha dichiarato di avere ricevuto un tesoretto di 70 milioni di euro, come avanzo del piano precedente. Allora mi chiedo: perché queste risorse non sono state subito stanziate? Perché a dicembre la mia mozione sull'argomento è stata bocciata? Ci rendiamo conto di cosa siano 6 mesi per un'impresa, un negozio o un lavoratore autonomo? Un contributo economico in molti casi decide le sorti, la sopravvivenza o la morte, della stessa attività. Nel mezzo della prima ondata, la Giunta Ceriscioli in soli 20 giorni aveva messo in campo 210 milioni di euro per le attività produttive, di cui oltre 30 per la filiera del comparto wedding». La consigliera Vitri fa riferimento alla recente risoluzione, approvata all'unanimità, nata dalla proposta delle consigliere pentastellate Marta Ruggeri e Simona Lupini. «La giunta marchigiana ha detto Marta Ruggeri, capogruppo consiliare di M5s si è impegnata a confrontarsi con le imprese per predisporre misure specifiche a sostegno del comparto, da finanziare con le risorse derivanti dalla manovra per l'assestamento del bilancio. Ne abbiamo discusso in un giorno fortemente simbolico per questo settore economico, in concomitanza con la possibilità di riorganizzare banchetti. Il comparto del cosiddetto wedding ha detto Ruggeri è composito e ricomprende circa 65 codici Ateco. Non tutte le categorie di imprese hanno ricevuto ristori e nel caso li abbiano invece ricevuti, sono spesso risultati insufficienti. Abbiamo comunque accettato la riduzione delle nostre proposte per spirito di collaborazione: in situazioni complesse è positivo raggiungere l'unità di intenti».

