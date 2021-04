FANO «Una misura da rivedere, taglia le gambe a turismo, ristorazione, cultura e rispettivi indotti». L'assessore fanese Etienn Lucarelli condivide l'allarme manifestato da operatori e associazioni di categoria. Per loro il coprifuoco alle 22 sarebbe la negazione di ogni possibile rinascita estiva. «Si limitano interi mondi economici prosegue Lucarelli proprio quando l'imminente stagione balneare è percepita da tutti come un'opportunità di ripresa». L'assessore specifica «So che Regioni e Comuni sono al lavoro per fare in modo di ripensarla nel più breve tempo possibile e sono consapevole che la misura sarà modificata, ma è necessario che il Governo centrale dica subito quando e come lo farà, in modo che gli operatori dell'accoglienza e della cultura possano pianificare le rispettive attività e gli investimenti». Evidente è che il ragionamento dell'assessore Lucarelli debba sempre tenere presente i dati epidemiologici, «che al momento sembrano incoraggianti», sottolinea. «È quindi indispensabile conclude l'amministratore fanese che Stato e Regioni lavorino per accelerare le vaccinazioni e di conseguenza per modificare l'orario del coprifuoco, posticipandone l'inizio. Si faccia in modo che il turista possa godersi l'estate. A Fano lo farà in completa sicurezza, perché la nostra città e la nostra zona si prestano, qui non ci sono calche o baldorie di massa. Gli operatori sono già rodati ai protocolli e pronti a riattivarli». Il protrarsi del coprifuoco alle 22 rischia di essere un vestito troppo stretto anche a giudizio di Luciano Cecchini, albergatore fanese e dirigente di categoria per Confcommercio: «Non è un bel programma partire per la vacanza sapendo di doversi poi ritirare alle 22, quindi penso proprio che questa misura sarà rivista al più presto. Fra l'altro ritengo che il coprifuoco a un orario più elastico, per me andrebbe bene mezzanotte, sia più tutelante anche rispetto all'esigenza di sicurezza. Si evita l'assembramento di coloro che uscirebbero di sera tutti insieme nello stesso momento pur di sfruttare il poco tempo a disposizione. Se non si riparte, qui siamo tutti alla canna del gas».

Osvaldo Scatassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA