FANO Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per operatore socio sanitario per la sede di Fano. Il corso, promosso dall'assessorato regionale alla Formazione professionale, su iniziativa dell'assessore Stefano Aguzzi (nella foto), sarà finanziato dalla Regione Marche. Avrà la durata di 1.010 ore di cui 450 ore in stage e 10 di esame. Frequenza richiesta pari al 90% del monte ore del corso. L'inizio delle lezioni è previsto nel mese di gennaio. Nell'ambito della normativa di contenimento della diffusione del Covid-19 le lezioni potrebbero svolgersi online. Il corso è rivolto a 15 allievi (più 5 uditori), di cui almeno 8 donne, residenti o domiciliati nella Regione Marche che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione del corso e siano in possesso del diploma di scuola dell'obbligo o comunque abbiano assolto l'obbligo scolastico. Inoltre, il partecipante deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: disoccupato con disabilità, disoccupato appartenenti a categorie svantaggiate, vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, soggetto preso incarico dai servizi sociali, persona a rischio di esclusione sociale, con priorità per coloro che sono sotto la soglia della povertà o nella povertà estrema (indipendentemente dal genere, dalla classe di età e dalla cittadinanza), disoccupato di lunga durata oltre i 6 mesi. Soggetto attuatore del corso è Wega Impresa sociale (capofila Ats). Il modulo di iscrizione al corso è reperibile al sito www.wegaformazione.com e potrà essere inviato tramite posta raccomandata con avviso di ritorno a Wega impresa sociale via Cesare Battisti 127 63857 Amandola o tramite per all'indirizzo: wega@pec.it entro il 31 dicembre 2021 completo di curriculum vitae, fotocopia del documento di riconoscimento, dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all'estero, per i soggetti extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta postale per la richiesta di rinnovo.

