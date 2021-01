FANO La dea bendata continua a essere generosa con la nostra provincia, allora non poteva mancare un cospicuo omaggio per la città, Fanum Fortunae, che porta il suo nome. Dalla cornucopia della Lotteria Italia è infatti uscito per Fano un premio di terza categoria da 25.000 euro. Certo è che il biglietto baciato dalla fortuna (serie I numero 218661) sia stato acquistato nella nostra città, ma fino alla serata di ieri era buio completo sull'esercizio che l'ha venduto. Muti anche i social, che di solito segnalano con abbondanza di volti sorridenti e punti esclamativi simili botte di buona sorte. Nessuna indicazione dall'ufficio dei Monopoli di Stato ad Ancona o dai rappresentanti della categoria interessata, quella dei tabaccai, che ha un proprio gruppo su Whatsapp: niente da fare, non c'è stato modo di individuare la rivendita dov'è stato comperato il biglietto, stampato sotto una stella propizia. Vicolo cieco anche telefonando ad altri esercizi, in cerca di una dritta risolutiva che non è arrivata. Gentile la risposta, però sempre la stessa con qualche variazione sul tema: «Purtroppo non sappiamo quale sia la tabaccheria in questione, ancora non abbiamo informazioni al riguardo. Domani si dovrebbe saperne di più». Passando dall'iconografia classica al folklore natalizio, quindi dalla seducente dea Fortuna alla Befana, resta il tratto comune della generosità. Una munificenza che ha sfiorato Fano e che si è rivelata in modo assai più eclatante qualche chilometro più a nord, a Pesaro. Cinque milioni vinti con un biglietto della lotteria sembrano davvero un gran bel modo di cominciare l'anno nuovo. Quasi superfluo aggiungere che anche ieri la curiosità dei fanesi continuava ad alimentare l'eco di sottofondo sulla clamorosa vincita («Chi si sarà portato a casa tutti quei soldi?»).

Osvaldo Scatassi

