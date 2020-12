FANO E' auspicabile che il prossimo 4 dicembre le Marche tornino nella zona gialla; lo desiderano tutti a partire dagli operatori economici che attualmente non possono esercitare la loro attività, ma anche da tutti gli atri cittadini, specialmente dalle persone anziane che sono più a rischio, perché sarebbe il segno tangibile che la situazione sanitaria starebbe migliorano. Lo ha rimarcato ieri mattina incontrando la stampa anche l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. Ritorno delle Marche in zona gialla? «È l'auspicio, penso di sì - ha detto l'assessore nei giorni scorsi, dopo un colloquio telefonico con il ministro Speranza, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha preannunciato la possibilità di un ritorno dalla zona arancione a quella gialla per le Marche, dal prossimo 4 dicembre, in virtù del buon andamento dell'indice Rt sceso sotto quota 1». Tuttavia l'assessore non ha sottaciuto la situazione del focolaio di Fano: «Che tuttavia ha aggiunto stiamo gestendo. Qui abbiamo 25 positivi e 25 in zona grigia, speriamo che questi pazienti non si riflettano sulle terapie intensive». Attualmente, dopo i casi che sono emersi in Cardiologia, la situazione al Santa Croce, conta 16 pazienti positivi in Medicina, 8 in Gastroenterologia e altri 6 pazienti che sono stati ricoverati all'ospedale di Pesaro, più 9 positivi tra il personale ospedaliero, tra cui un medico e 8 infermieri. Ciò dimostra come i sanitari stiano facendo di tutto per arginare la diffusione del virus, mettendo in gioco la loro stessa salute. Lo stesso primario di Medicina, il dottor Gabriele Frausini, poteva andare in pensione già dal maggio scorso, ma vista la situazione, è rimasto al suo posto pur consapevole dei rischi che avrebbe corso gestendo il suo reparto in un momento così difficile. E' vero che il Santa Croce dovrebbe essere un ospedale no Covid, quindi virtualmente esente da ogni contagio, ma ciò che si è verificato nei giorni scorsi, dimostra come nessuna struttura sanitaria, nonostante tutte le misure di protezione che possono essere prese, può sentirsi realmente al sicuro dalla diffusione della pandemia. «Noi tutti ha dichiarato il medico continuiamo a fare il nostro lavoro. Stamattina (ieri) abbiamo fatto 350 tamponi e purtroppo 9 dipendenti sono risultati positivi, per questo abbiamo creato una bolla più grande, dove abbiamo isolato tutti coloro che hanno contratto il virus».

Massimo Foghetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA