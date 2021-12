FANO Crescono i contagi anche a Fano e controlli più pressanti vengono eseguiti in occasione di eventi e sulle attività commerciali. L'assessore al commercio Etienn Lucarelli: «Reagiamo con una severa applicazione delle disposizioni prefettizie. Per questo abbiamo incontrato la collaborazione delle associazioni di categoria e degli stessi operatori, ai quali abbiamo notificato l'esigenza di effettuare verifiche più stringenti, per quanto queste sono state sempre fatte specialmente dal momento in cui il virus ha ripreso ad espandersi. Durante l'incontro è emersa la volontà di lavorare insieme per tutelare il più possibile venditori e consumatori. Coloro che hanno sgarrato sono stati scoperti: durante i controlli sono state individuare due realtà commerciali operanti nel settore della ristorazione, una a nord e l'altra a sud della città che avevano organizzato una rete di comunicazione sotterranea con la quale evidenziavano la loro disponibilità a servire clienti non vaccinati. Le stesse sono state immediatamente sanzionate con il massimo dell'ammenda. Il passaggio delle Marche in zona gialla ora richiede un'ulteriore inasprimento delle misure di cautela». Una delle principali esigenze sollevate da Lucarelli è quella di garantire l'operatività alle nostre attività economiche che già hanno sofferto fino al limite della sopravvivenza durante il lockdown. Da tempo nei mercati ambulanti vige l'obbligo della mascherina, ma domani più che mai, al mercato settimanale di piazza Venti Settembre e di piazza Andrea Costa questo obbligo sarà rispettato. I controlli non mancheranno. Lo stesso prefetto ha sensibilizzato tutte le forze dell'ordine a mettere in atto un controllo estremamente rigido. Nessun evento è stato programmato per la notte di San Silvestro in piazza Venti Settembre, dove da vent'anni si salutava l'avvento dell'anno nuovo con brindisi e lancio di petardi, rimarrà comunque il tradizionale spettacolo comico allestito dal San Costanzo Show al teatro della Fortuna.

ma. fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA