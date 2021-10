FANO Controlli sulla certificazione verde dei dipendenti comunali, che sarà obbligatoria a partire dal 15 ottobre: a Fano se ne discuterà la prossima settimana, durante la conferenza dei dirigenti, per definire i criteri da adottare. Ogni dirigente comunale è infatti il datore di lavoro per il personale dei rispettivi settori e si assume di conseguenza delle responsabilità. Rischia sanzioni salate, qualora ometta il controllo sul Green pass, così come accadrebbe allo stesso dipendente comunale se si presentasse in ufficio oppure allo sportello essendone sprovvisto. In aggiunta a una scoppola che oscilla fra 600 e 1.500 euro, il lavoratore subirebbe anche un taglio dello stipendio proporzionale ai giorni trascorsi in questa condizione. Il Green pass si ottiene o avendo ricevuto il vaccino o essendone esentati per motivi medici o sottoponendosi al tampone a pagamento e in questo caso è da escludere al momento che gli enti pubblici rimborsino la spesa ai lavoratori. «Manca la norma specifica, di conseguenza si rischia il danno erariale e di doverne rispondere davanti alla Corte dei Conti», si spiegava ieri nel Municipio di Fano. Dopo il 15 ottobre l'organico in servizio negli uffici e agli sportelli del Comune resterà immutato nella sostanza. Ricorre infatti al lavoro agile soltanto il cosiddetto personale fragile. Poco meno di venti persone fra dipendenti immunodepressi o affetti da gravi patologie, che potranno continuare a svolgere le loro mansioni da casa almeno fino al 31 dicembre prossimo. L'amministrazione fanese aveva già affrontato la questione dello smart working con una delibera risalente agli inizi del luglio scorso, in origine molto contestata. Disposto il rientro in ufficio per tutto il personale, tranne che per i cosiddetti lavoratori fragili, tuttora in smart working. Nel frattempo alcuni hanno chiesto e ottenuto di tornare al loro posto nelle sedi municipali. A Fano erano circa 350 i dipendenti comunali in lavoro agile durante il picco dell'epidemia, in presenza c'erano solo agenti della polizia locale, sportelli al pubblico, usceri e operai.

