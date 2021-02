FANo Confermato lo stato di allerta per le gelate notture. La morsa del freddo ha dunque continuato a tenere in scacco la zona del Fanese. Colline imbiancate dalla neve, sulla costa solo una leggera spruzzata mattutina. Vento forte ma, se si eccettua la mareggiata piuttosto violenta, nessun'altra conseguenza. Strage di rami e rametti, senza complicazioni degne di nota per la viabilità. Un bilancio comunque suscettibile di cambiamenti continui, considerando che nel corso della giornata la buriana non è calata d'intensità, anzi. La macchina per la pulizia delle strade a Fano, organizzata dai Lavori pubblici, si è messa in moto già nella nottata di venerdì scorso. Spargimento di sale intorno alle 5 di ieri, protrattosi fino alle 10. A partire dalle 7 sono entrate in funzione due macchine spazzaneve, che hanno rimosso tutti gli accumuli di neve, più abbondanti nelle zone interne del territorio comunale: Montegiove, Carignano e Cannelle. «Le principali vie di comunicazione, sia urbane sia periferiche, sono state rese regolarmente percorribili al traffico e non si sono registrate criticità», spiegava una nota diffusa ieri dall'amministrazione comunale. Aperti tutti gli istituti scolastici, attivo il trasporto pubblico. «Si invita comunque la cittadinanza concludeva la nota a prestare attenzione durante gli spostamenti con l'automobile, montando pneumatici da neve oppure, in alternativa, tenendo a bordo le catene da neve».

