FANO Anche i ristoratori e i baristi di Fano sono esasperati «Assumere questa decisione tra capo e collo a ridosso del weekend - ha dichiarato Giorgio Ricci di Ristoritalia - è un'azione inconcepibile. C'è gente che ha speso fior di quattrini per fare provviste per il fine settimana che ora resteranno inutilizzabili. Io stesso avevo acquistato più di mille euro di pesce che ora dovrò buttare. Ci sono commercianti che dovranno fare altrettanto con i tartufi perché resteranno invenduti». Stefania Piscopo, titolare del Pino Bar, già la settimana scorsa è stata costretta a buttare via 2 quintali di gelato e oggi si vedrà costretta a fare altrettanto: «Acquaroli casca dalle nuvole, il Lazio rimane zona gialla, nessuno mi leva il sospetto che il passaggio delle Marche in zona arancione sia il frutto di una decisione politica». Orfeo Radi è uno storico ristoratore del centro storico: «I miei 12 dipendenti - ha evidenziato - sono in cassa integrazione. Già la chiusura alle 18 ha tagliato le gambe a tutte le pizzerie che lavorano soprattutto la sera, oggi la chiusura ci sta dando il colpo di grazia». «Oggi, domenica, - ha ribadito Gabriele Orazi dell'hotel Augustus avevo tutti i tavoli del ristorante prenotati e dovrò buttare gran parte dei viveri acquistati. Potrò fare un po' di delivery, ma non è la stessa cosa. Noi, tra l'altro, siamo stati costretti a chiudere l'Hotel de la Ville con annesso ristorante e concentrarci sull'Augustus, ma ora ci impediscono di fare anche questo». Per Stefano Mirisola proprietario del ristorante Ideale di piazza Venti Settembre, che ha deciso di chiudere tutto in una giornata come la domenica di mostrerebbe di essere completamente a digiuno di come si gestisce il settore. «La domenica, unico momento di convivialità, era diventata il sabato sera, e ora ci buttano in malora anche questa opportunità. La domenica di oggi era fondamentale per il commercio del tartufo, grande risorsa economica dell'entroterra, praticamente annullata, sia per i venditori che per i ristoratori: un danno non da poco, almeno si poteva iniziare la chiusura domani».

Massimo Foghetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA