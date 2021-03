FANO Anche a Fano la situazione nelle scuole sta peggiorando: alla Nuti su 24 classi, 13 sono in quarantena e ormai non c'è istituto in cui non si sia segnalato la presenza del virus, per cui anche gli insegnanti, gli amministrativi e gli altri collaboratori sono particolarmente a rischio. Ognuno procede individualmente, secondo la propria volontà. In questo caso è la singola persona che procede o telefonicamente o attraverso il sito, ad effettuare la prenotazione che, come è noto, non è obbligatoria. Tuttavia essa appare generalmente desiderata, come una profilassi in grado di sgominare ogni timore. Giorno ed ora vengono concordati secondo le varie esigenze. Il preside del liceo Nolfi, Samuele Giombi, ha comunque diramato una circolare che informa tutto il personale di questa opportunità. Sono due le classi del suo istituto che recentemente sono state messe in quarantena per scongiurare il rischio di diffusione della epidemia. Ieri mattina, è mancato il solito afflusso di studenti che si recavano al campus di via Tomassoni, come nelle altre scuole superiori del centro storico e della periferia. Ancora una volta un metodo di insegnamento anomalo, come quello a distanza, si alterna a quello in presenza, turbando una continuità didattica che certo non aiuta gli alunni meno brillanti e tutti coloro che a fine anno scolastico devono sostenere gli esami di maturità. «Siamo tornati alla vecchia organizzazione già consolidata ha dichiarato il preside Giombi dell'insegnamento a distanza al cento per cento, con deroghe per gli studenti disabili o con necessità educative speciali, per cui i relativi docenti sono regolarmente in classe e per i ragazzi che frequentano il liceo artistico per quanto riguarda le ore laboratoriali. Certo è che stiamo vivendo e operando in un anno travagliato, tuttavia ritengo che il principio di salvaguardare la vita umana, tutelando la salute, sia del tutto prioritario in quanto la situazione è oggettivamente difficile, dato che la curva della epidemia si sta sempre più abbassando verso le età inferiori». Intanto al Codma si sono predisposti due canali di intervento: uno che riguarda l'effettuazione dei tamponi che continua ad essere fatta nella casetta prefabbricata data in accomodato gratuito da una ditta privata alla Protezione Civile, con l'unica variazione che la gestione dell'operazione è passata dal Dipartimento di Prevenzione al Distretto di Fano, e l'altro che riguarda la vaccinazione, dove gli ultraottantenni e a partire da oggi anche il personale della scuola possono essere immunizzati.

Massimo Foghetti

