FANO All'ospedale Santa Croce di Fano venerdì scorso è stato chiuso il reparto di cardiologia con lo smistamento in altri reparti dei 5 pazienti in quel momento lì ricoverati. È il segno della razionalizzazione del personale da parte dell'azienda Marche Nord per far fronte all'emergenza coronavirus, che con la terza ondata dei contagi è tornata a far aumentare pericolosamente i ricoveri con il rischio di tenuta dell'intero sistema ospedaliero regionale per l'espansione della pandemia, sulla spinta della variante inglese, particolarmente in provincia di Ancona. L'allerta per le conseguenze sul diritto alla cura dei cittadini anche per le altre patologie l'hanno lanciato Udc e Nuova Fano. «Veniamo oggi, purtroppo, a conoscenza - scrivevano ieri il commissario provinciale dell'Udc Davide Delvecchio e il segretario dell'associazione Nuova Fano Stefano Pollegioni - che l'ospedale Santa Croce di Fano subisce silenziosamente e senza preavviso un ulteriore taglio di un reparto considerato all'avanguardia e punto di riferimento di eccellenza.

La cardiologia è stata chiusa e parte degli operatori sanitari sono stati impiegati anche in altri ambiti come il pronto soccorso di Fano, che a causa della pandemia da Covid-19 in questi giorni sta facendo grande fatica per i nuovi arrivi di persone anche 50enni affette dal terribile virus. Capiamo il momento cruciale e difficile, che richiede più forze possibili per superare una pandemia davvero terribile, e non nascondiamo che oggi stiamo ancora pagando la politica scellerata della giunta Ceriscioli, però non nascondiamo che abbiamo comunque qualche riserva riguardo a questa ennesima scelta sofferta dal nostro ospedale. Ci rivolgiamo per questo, senza polemica e sempre convinti nella battaglia in difesa dell'ospedale Santa Croce, al presidente della Regione Francesco Acquaroli e all'assessore alla sanità Filippo Saltamartini per avere garanzie che questa scelta sia solo temporanea e che Fano non verrà ulteriormente penalizzata con il prosieguo dello smantellamento ospedaliero iniziato dalla vecchia amministrazione regionale. Ricordiamo che poco meno di un anno fa Nuova Fano e Udc hanno consegnato al presidente della Regione l'esito di una petizione di cittadini, correlata da duemila firme, che insieme a noi chiedevano la valorizzazione dell'ospedale della terza città delle Marche». Acquaroli l'accolse positivamente, ricordano Delvecchio e Pollegioni. «Soprattutto in un periodo emergenziale sanitario così importante - concludono - è bene che gli ospedali siano valorizzati e non penalizzati».

l. fur.

