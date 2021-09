FANO Accoglienza dei profughi dall'Afghanistan, allertato l'associazionismo cattolico. Molta attenzione, ma anche qualche perplessità su criteri e condizioni da osservare per prendersi cura di persone e famiglie che abbiano collaborato con la missione italiana. Nei giorni scorsi la Prefettura ha convocato un primo incontro per valutare eventuali disponibilità di posti, cui ha partecipato una delegazione fanese guidata dall'assessore comunale Dimitri Tinti: «Stiamo svolgendo un ruolo di collegamento fra associazioni e Prefettura. La fase della prima accoglienza compete infatti al livello governativo e alle sue diramazioni locali». «Siamo molto attenti alla questione dei profughi afgani dice Angiolo Farneti di Caritas diocesana però ciò che abbiano ascoltato lunedì scorso in Prefettura lascia qualche perplessità sull'opportunità di un nostro coinvolgimento in questa fase straordinaria. Tuttavia non stiamo fermi e abbiamo iniziato a contattare famiglie afghane residenti da tempo nel nostro territorio, cercando di conoscere sia in quale condizione si trovino i loro parenti in Afghanistan sia l'eventuale disponibilità a fare da mediatori per i profughi in arrivo. Lunedì prossimo ci riuniremo, valuteremo e due giorni dopo ci incontreremo con le altre associazioni per prendere una decisione definitiva». Alla riunione in Prefettura hanno partecipato istituto Don Orione, Casa Betania e Opera Padre Pio, rappresentata dalla presidente Laura Cecconi: «Ci troviamo ancora in una fase iniziale afferma ma siamo in allerta. Abbiamo assicurato il nostro appoggio all'accoglienza di profughe, perché noi non assistiamo minori, e siamo pronti a mettere a loro disposizione l'intera struttura del dormitorio. Purtroppo per le persone che hanno collaborato con la missione internazionale in Afghanistan, dopo vent'anni le cose sono peggiorate invece di migliorare ed è avvilente. C'è tanta solidarietà nei confronti dei profughi e in Prefettura ho visto due privati pronti a fornire loro case libere per ospitarli, ma l'eccesso di burocrazia in questo settore rischia di soffocare anchele migliori intenzioni».

osc. sca.

