Fango e detriti hanno invaso le sedi stradali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEI QUARTIERIPESARO Il nubifragio ha riportato in evidenza vecchi problemi e vecchie frane. Anche i bagnini, preoccupati per la mareggiata e l'erosione costiera, hanno in fretta e furia smontato ombrelloni e lettini dalle prime file della battigia. Fra i quartieri più battuti dal maltempo, Trebbiantico, Muraglia, la Panoramica Ardizio e le colline. A Trebbiantico ci sono ancora frane che si sono distaccate nel marzo scorso. A fare il punto è il presidente del quartiere, Nicholas Blasi. Con il nubifragio alcune colate di detriti e fanghiglia...