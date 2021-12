Famiglie in difficoltà c'è il fondo anticrisi

PESARO Trecentomila euro per il disagio abitativo, maggiore coinvolgimento delle società partecipate del territorio nella destinazione di risorse, rafforzare l'impegno verso la lotta all'evasione fiscale. Questi i punti principale del protocollo sottoscritto nei giorni scorsi da Comune di Pesaro, Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp, Uilp. Un documento frutto «di un lungo confronto delle parti sottolineano i sindacati -. Un lavoro congiunto che ha messo in primo piano le esigenze delle persone in difficoltà. In più l'impegno della città di farsi portavoce, verso la Regione Marche, delle politiche sociali e lavorative del territorio. Volontà e impegni, che non si fermeranno qui, ma proseguiranno con costanza. Un accordo che va nella giusta direzione rispetto alle nostre priorità che sono la difesa delle fasce più deboli in un contesto generale che ha visto questa platea crescere in maniera esponenziale negli ultimi mesi». Con il patto sottoscritto, il Comune si impegna a stanziare 300mila euro per il Fondo anticrisi 2022, «con lo scopo di realizzare interventi di sostegno al reddito, con particolare riferimento al disagio abitativo, per le famiglie in condizione di difficoltà socio-economica causata ed aggravata dalla pandemia hanno spiegato il sindaco Ricci, l'assessore al Bilancio Riccardo Pozzi e l'assessore alla Solidarietà Sara Mengucci -. Ancora una volta sigliamo un accordo concreto e condiviso, contro la povertà, a favore dei cittadini che ne hanno più bisogno». Nel 2021 il Comune di Pesaro ha destinato un cospicuo ammontare di risorse per interventi di natura socio-assistenziale. Ricordiamo, ad esempio, i Bonus Spesa per i quali sono stati stanziati 490mila euro, 90mila in più rispetto ai 400mila preventivati, dando risposta alle 2221 famiglie che hanno presentato domanda. In questi mesi l'Amministrazione si è adoperata anche per cercare di ridurre le tariffe derivanti dall'applicazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti di Arera stanziando oltre 400mila euro. Inoltre anche il contributo di 500mila euro alle attività che a causa della pandemia hanno avuto perdite superiori del 30% «aiuto, che ha consentito una riduzione del tributo pari al 50%». Con il documento il Comune di Pesaro si impegna a condividere con i sindacati firmatari il confronto con Marche Multiservizi al fine di concordare un cospicuo stanziamento, per il 2022, finalizzato al sostegno delle utenze del servizio idrico, luce e gas in condizione di disagio socio-economico.

