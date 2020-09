Ex scuola infermieri: il Miur paga la locazione

PESARO I costi di affitto (60mila euro) e di adattamento locali (50mila euro) dell'ex scuola infermieri di Pesaro in viale Trieste, in cui la Provincia di Pesaro e Urbino ha ricavato 15 aule per il liceo Mamiani di Pesaro, verranno coperti dal Ministero dell'Istruzione. L'Amministrazione provinciale risulta infatti tra gli enti locali beneficiari delle risorse per noleggi temporanei di strutture ad uso didattico messe a disposizione dal recente avviso pubblico del Miur. Il finanziamento complessivo assegnato alla Provincia di Pesaro e Urbino è di 172mila euro e comprende anche il noleggio di strutture temporanee per ricavare un'aula al Marconi di Pesaro (15mila euro) e due aule all'Apolloni di Fano (35mila euro) ed il noleggio di container per collocare alcuni arredi del Santa Marta di Pesaro (8mila euro) e del Volta di Fano (4mila euro), spostati per creare nuovi spazi didattici. Nella comunicazione del Miur si specifica che, a fronte delle richieste pervenute e nei limiti delle risorse disponibili, sono state valutate e verificate solo le richieste di noleggio degli enti con una maggiore popolazione scolastica da allocare a seguito dell'emergenza Covid. Come evidenzia il dirigente del Servizio edilizia scolastica Maurizio Bartoli, la Provincia continua ad intercettare le risorse messe a disposizione dal Miur: altri 750mila euro erano stati infatti assegnati per 9 progetti di sistemazione spazi interni di istituti scolastici.

