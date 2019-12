Ex carcere minorile si chiudono le offerte

PESARO Edifici abbandonati in zona centro-mare, quanto è difficile uscire dall'oblio. Non c'è solo Villa Marina che va all'asta e a prezzo base ribassato (6 milioni), ma anche l'ex carcere minorile. Scadono questa mattina alle 12 i tempi per le offerte dell'ex carcere. Dalle ultime indiscrezioni che filtrano dal Palazzo, non sembra che ci sia la corsa a voler acquistare l'immobile in disuso. L'appuntamento decisivo, che potrebbe quindi restare deserto, è per domani mattina alle 9,30 nella Sala Rossa del Comune, con l'apertura delle eventuali buste arrivate per l'acquisto di sette beni comunali, per un valore di quasi 5 milioni di euro. Quello di maggior rilevanza, seppur non con il massimo valore nella base d'asta, è senza dubbio l'ex carcere minorile, per la sua posizione strategica, possibilità di sviluppo, e per l'utilizzo dei proventi. Per il comparto dell'ex Convento di Santa Maria degli Angeli, sul lato di via Bertozzini, a fianco al Centro per l'Impiego, si parte da 675.000 euro. I proventi della vendita, se questa andrà a segno, saranno destinati a riqualificare Piazzale 1° Maggio. Gli altri lotti in vendita sono un'area edificabile in località Chiusa di Ginestreto (base dasta 1.293.750 euro), un fabbricato in via Bonini, 41 (285.000 euro), un terreno edificabile nella zona del mercato ortofrutticolo in via Lombardia (1.902.285 euro), un terreno edificabile con sovrastante rudere in Strada Condotti, 2 (210.937,50 euro), un immobile in via XI Febbraio 11 (160.000 euro) e l'ex Farmacia Zongo in via Branca (290.000 euro).

