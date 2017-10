«Essere vicini ai ragazzi questa è la nostra sfida»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TRADIZIONEPESARO Incentrato sui giovani il tradizionale discorso alla città dell'arcivescovo Piero Coccia in occasione della processione della Festa del Voto, il momento clou dell'antica ricorrenza che si celebra alla Madonna delle Grazie e a cui ieri pomeriggio hanno partecipato centinaia e centinaia di fedeli in ricordo del voto di devozione fatto dalla città di Pesaro a metà 800 per la fine di un'epidemia di colera.I temiGiovani dunque al centro delle tematiche affrontate dal presule nel suo messaggio, nel solco di Papa Francesco, ma...