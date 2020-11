«ESSERE IN ZONA ARANCIONE NON COMPORTA PROBLEMI COME CRONOPROGRAMMA»

I CANTIERI

PESARO Negli stessi giorni in cui le Marche entravano in zona arancione, la Capitaneria di Porto di Pesaro concedeva, con un'apposita ordinanza, gli spazi alla Nuova Co.Ed.Mar di Chioggia per iniziare i lavori di rinfoltimento delle scogliere di Ponente. Un chiaro segnale del fatto che l'ingresso del nostro territorio nella fascia intermedia con misure restrittive per il Covid-19, non ha inciso sui cantieri avviati o in procinto di partire. «La zona arancione non comporta nessun problema sui lavori pubblici», conferma l'assessore Enzo Belloni. Sul lato di Ponente l'impresa veneta alla quale sono stati affidati i lavori dopo la rescissione del contratto con la Nuova Oceanus Orca, e lo scorrimento delle graduatoria (una rinuncia e una non risposta dalla seconda e terza classificata) non ha ancora iniziato l'intervento alle scogliere.

Le condizioni

Le condizioni parecchio agitate del mare di questi giorni, non aiutano nel lavoro che verrà eseguito da tre unità navali, un moto pontone e due motonavi, citate nell'ordinanza della Guardia Costiera locale. «L'intervento sarà unico, non più a due stralci, è stato finanziato il rinforzo di tutte le scogliere soffolte sul lato Ponente», per una cifra complessiva di 780 mila euro. Per un cantiere in procinto di partire, altri sono in corso. Tra questi, le rotatorie: «Procede il lavoro a Largo Madonna di Loreto e anche la rotatoria in Baia Flaminia, che verrà completata tra qualche giorno. A quel punto asfalteremo tutto, compreso il parcheggio, e lo apriremo per la fruizione pubblica, indicativamente entro un paio di settimane, aspettando soltanto l'illuminazione». Ci sono anche cantieri in stand-by, come quello per il recupero dell'ex Tribunale, «il giudice ci ha dato ragione su tutto il fronte, siamo pronti per ripartire», dice l'assessore, anche se l'impresa potrebbe fare ricorso.

L'agenda

E la bretella di Muraglia, per la quale si attende l'appalto definitivo tra circa 45 giorni, dopo che Autostrade ha proceduto all'aggiudicazione provvisoria. Nel frattempo Marche Multiservizi dovrà occuparsi di spostare il tracciato dell'acquedotto che interferisce con il percorso dell'interquartieri sud. Era attesa per l'autunno la straordinaria manutenzione del cavalcaferrovia, anche se ancora la ditta appaltatrice non è arrivata, «attendiamo che prendano possesso del cantiere».

E il vecchio palas di viale dei Partigiani? «E' stato smontato il tetto e a breve inizieranno i lavori per la nuova copertura - continua Belloni - nel frattempo si lavora anche nella parte sottostante». Si passa al bocciodromo di via dell'Acquedotto, per il quale «mancano ormai solo le rifiniture, l'edificio è terminato». Nell'estate del 2018, demolito l'ex deposito Mms, dopo una decina di giorni il cantiere era stato sospeso per consentire la bonifica bellica. Dopo un sopralluogo, l'impresa incaricata della bonifica aveva riscontrato lo stato di elevata infestazione ferromagnetica. Era stata introdotta una variante alle attività di bonifica, con lo scavo a strati. Poi il rinvenimento di una cisterna e di altre potenziali contaminazioni storiche-ambientali. Da qui l'estensione dell'incarico per le indagini ambientali alla ditta che le aveva effettuate in via preliminare, e l'estensione anche dell'attività di bonifica all'altra impresa specializzata. Poi lo smaltimento del terreno contaminato, la conclusione della verifica bellica, i campionamenti del sottosuolo. E la ripartenza dei lavori. Lo stop per il lockdown e via di nuovo fino al completamento, per poi passare alla fase gestionale.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA