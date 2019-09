Espropri in zona stazione Il Comune si porta avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RECUPEROPESARO Boom di espropri a Pesaro, per realizzare nuove strade, ciclabili e recuperare aree degradate. E ora tocca appunto alle zone di via dell'Acquedotto e della stazione ferroviaria con il Comune che si porta avanti nella riqualificazione. Ieri pomeriggio il sindaco Matteo Ricci, uscito dall'incontro con i vertici nazionali del Pd, in una diretta facebook dall'auto, ha rilanciato, seppur senza nominare gli interventi specifici, il tema del bando delle periferie, che va avanti, anche se con ritmi meno sostenuti di quelli...