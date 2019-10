«Emissioni dimezzate in 10 anni» Intanto crescono le polveri sottili

L'INQUINAMENTO

PESARO Il Comune apre le porte agli studenti del Friday for Future e avvia la lotta all'inquinamento con un documento ad hoc: «Tagliamo metà delle emissioni in 10 anni». Ma le polveri sottili tornano a salire. Sempre più auto elettriche, gpl e metano: sono quasi il 20% del totale. Il documento è ancora nella forma di bozza. La commissione Ambiente, che ne ha discusso martedì sera, si è data tempo almeno fino a dicembre per aggiustarlo e completarlo prima di sottoporlo all'attenzione del consiglio comunale, con l'obiettivo di un voto allargato.

La formula

La formula è quella della mozione, che parte dalle richieste avanzate dagli studenti del Friday for Future, che hanno tenuto un'audizione proprio in commissione. Tre i punti chiave riportati nel dispositivo della bozza di documento: «Riconoscere l'esistenza di una emergenza climatica e la connessione fra queste e le attività dell'uomo; orientare l'azione amministrativa in modo coerente all'obiettivo generale di evitare gli scenari più catastrofici, assumendo come propri gli obiettivi di riduzione suggeriti dal report Ipcc di riduzione del 45% delle emissioni nette entro il 2030 e l'azzeramento entro il 2050». Terzo punto: «Fra le materie su cui l'amministrazione comunale esercita una competenza, ve ne sono alcune di particolare rilievo per il problema del riscaldamento globale, sulle quali assumere impegni concreti».

Le azioni

«Riteniamo che la questione ambientale sia importante e debba essere affrontata a più livelli, in scala nazionale mondiale ma anche comunale e nelle buone pratiche dei suoi cittadini - dice il consigliere di maggioranza Luca Pandolfi, che ha partecipato alla discussione in commissione - Il documento dovrà integrarsi con quanto già portato avanti dall'amministrazione, coi i Pums, piano mobilità sostenibile. La realizzazione di boschi cittadini o con progetti sulla città che diano i loro frutti». Il consigliere della Lega Roberto Biagiotti sottolinea che «lavoreremo ad un documento condiviso con una serie di azioni da individuare di competenza del Comune». Mentre si studiano soluzioni per ridurre l'inquinamento, le famigerate polveri sottili sono tornate a salire a Pesaro. La centralina di via Scarpellini, dopo quattro mesi di Pm10 sotto i livelli di allarme, martedì ha registrato un dato di 55,7 mg/mc. Salgono così a 28 le giornate nelle quali sono state registrate Pm10 superiori al livello soglia di 50 mg/mc; c'è ancora una forbice di 8 sforamenti prima di raggiungere il limite dei 35 giorni nel 2019, oltre il quale si rischia di incorrere nelle sanzioni dell'Unione Europea.

L'analisi

Intanto, secondo l'analisi di Facile.it su dati Aci, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella provincia di Pesaro e Urbino erano 1.051, vale a dire lo 0,44% del totale auto circolanti nella provincia. La percentuale, seppur più bassa del valore nazionale (0,66%), fa guadagnare alla provincia il secondo posto nella classifica regionale. Il dato relativo alla provincia di Pesaro e Urbino cambia sensibilmente se si considerano anche le altre tipologie di alimentazione più sostenibili per l'ambiente, ovvero quelle a Gpl e a metano. Sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a 41.899 vetture, ovvero il 17,6% del totale parco auto circolante nella provincia, percentuale nettamente superiore a quella nazionale (9,3%).

Thomas Delbianco

