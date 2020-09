Elly Schlein con Marche Coraggiose

«Sanità territoriale, la lezione del virus»

Elly Schlein non delude le aspettative: ieri mattina a Palazzo Gradari è intervenuta a sostegno dei sette candidati di Marche Coraggiose, la lista civica che sostiene la candidatura a presidente della Regione di Maurizio Mangialardi. La sanità dopo la sfida lanciata dal Covid, l'ambiente al centro della vita sociale e produttiva, l'immigrazione ma anche il sottostimato problema dell'emigrazione, gli anziani e le donne i temi principali da lei affrontati. Discorso ripetutamente interrotto dagli applausi dei presenti senza dubbio coinvolti dalla sua energia, dalle sue competenze e infine dalla sua lucida analisi politica: «Non possiamo arrenderci a una politica che divide, una politica che fa leva sulle paure e non sulle soluzioni». Con lei anche il consigliere regionale Igor Taruffi: «La destra mira ad ampliare il solco tra l'ultimo e il penultimo» e i candidati Daniela Ciaroni, Alessandro Vicchi, Roberto Antoniucci, Annunziata Manna, Fabiola Pacassoni, Gian Aldo Collina e Massimo Massalini. In chiusura di incontro Elly Schlein ha ricordato: «Bisogna cercare non quelli che la pensano esattamente come te ma quelli con cui, sulla base di valori condivisi, puoi creare un compromesso alto sulle cose da fare».

