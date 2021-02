Edilizia, il superbonus fa ripartire i cantieri: il tappo è la burocrazia

IL REPORT

PESARO Edilizia, ripresina in atto, ma con un percorso a ostacoli. Il settore è in fermento, i cantieri sono già partiti o pronti a farlo. Il presidente Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Pesaro e Urbino Rodolfo Brandi spiega le tendenze del momento in relazione anche ai bonus e incentivi del governo, come il 110% e il bonus facciate. «Inizialmente c'è stato un effetto negativo perché finché non si è fatta chiarezza sulle modalità, documentazione, sconti in fattura e recupero del bonus tutto è rimasto fermo. Poi il meccanismo è partito, ci sono tantissime richieste di preventivi e ci auguriamo che i cantieri possano partire quanto prima».

Il nodo

Il nodo è sempre la burocrazia. «L'idea è quella di riqualificare energeticamente e sismicamente gli edifici. Ma il fabbricato oggetto di questa ristrutturazione deve avere una conformità urbanistica ovvero non ci devono essere discrepanze tra lavori interni e pianta catastale, altrimenti vanno sanati. Basta aver spostato una porta o eliminato un tramezzo che serve il certificato di Conformità urbanistica del Comune. E in questa fase abbiamo gli enti subissati di domande. Si sta perdendo molto tempo per la burocrazia. Per questo Ance chiede quanto prima che la misura possa essere prorogata oltre al 2022, altrimenti i tempi sono molto stretti tra pratiche, progetti e autorizzazioni. Come Ance pensiamo a uno sportello affinché il cittadino possa rivolgersi a imprese qualificate che forniscano uno scanner iniziale per capire se ci sono i requisiti per accedere ai bonus, appoggiandosi a professionisti di associazioni di categoria». Quello che è certo è che l'edilizia è un settore chiave che a cascata fa muovere tutti gli altri comparti.

Strutture obsolete

«Il 62% del costruito su Pesaro risale a prima degli anni 70, parliamo di strutture obsolete con un bisogno di riqualificazione o meglio di demolizione e ricostruzione che assicura un accesso al superbonus. Ad oggi i cantieri aperti col il sistema del 110% si contano sul palmo di una mano. Ma avremo un effetto rimbalzo e ne vedremo i risultati nei prossimi mesi». Un settore che durante la pandemia è andato in apnea, ma ora torna a respirare. I lavoratori in edilizia in provincia di Pesaro sono 2265 a fine 2020, mentre a fine 2019 erano 2336. Il numero di imprese è passato da 529 del 2019 alle 531 del 2020. «Ma quello che conta riguarda la perdita di ore lavorate rispetto al 2019: un 8%. A marzo abbiamo avuto calo del 50% di ore lavorate, ad aprile -80%. Poi da agosto in poi la ripresa grazie agli incentivi, cosa che ci ha permesso di non fare il tonfo. La tendenza in provincia è di aziende che chiudono, ma al tempo stesso altre strutturate che assumono. E per fortuna non ricorrono a subappalti abbassando il costo del lavoro e la qualità. E' un momento di fermento, ma dobbiamo pensare anche all'etica e alla qualità. Come Ance stiamo cercando di promuovere campagne pubblicitarie per spingere i ragazzi a iscriversi a istituti per geometri e scuole edili al fine di avere personale qualificato. C'è bisogno di formazione e di ripartire dalle scuole». C'è già un altro lato della medaglia.

La formazione

«I venditori di materiali aumentano i prezzi. Visto che c'è del movimento si va a speculare su calcestruzzi, ferro, pittura. Questa mentalità di mangiare oggi è tipica italiana. Ed è quella che ha gonfiato la bolla speculativa dell'edilizia di 30 anni fa quando si cementificava ovunque. Dobbiamo smetterla, siamo sulla stessa strada si allora. Bisogna guardare alla ripresa del paese. E l'edilizia può essere un settore protagonista».

Luigi Benelli

