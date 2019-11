Edifici pubblici, dalla Regione oltre 2 milioni

I CONTRIBUTI

PESARO La Regione assegna nuovi fondi per l'efficientamento energetico e per l'illuminazione pubblica. Si tratta di «risorse fondamentali per aiutare i Comuni nella riqualificazione e nella messa in sicurezza delle scuole e degli edifici». Il presidente della commissione ambiente Andrea Biancani (Pd) commenta molto positivamente la riapertura delle graduatorie per gli interventi di efficienza energetica negli immobili pubblici non residenziali e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nella pubblica illuminazione. La Regione Marche ha deciso di rifinanziare i due bandi rivolti alle amministrazioni locali per incentivare il risparmio energetico e per ridurre l'impatto ambientale, obiettivi contenuti nel Pear, il Piano energetico regionale. «Dopo l'assegnazione dei primi finanziamenti lo scorso agosto - spiega Biancani -, la giunta ha deciso di investire ulteriori risorse che consentiranno di far scorrere le due graduatorie, permettendo a numerosi comuni di accedere ai cofinanziamenti, che possono arrivare fino al 75% dell'investimento. Nella nostra provincia potranno essere inclusi 7 nuovi progetti, per un totale di circa 2,2 milioni di euro». Per quanto riguarda l'efficientamento energetico, le amministrazioni che rientrano in questo secondo stanziamento sono: Pesaro, lavori di adeguamento della scuola materna La Grande quercia (241.143 euro) e della scuola primaria Don Bosco (274.000 euro) in via Leoncavallo, quartiere Villa San Martino, Gabicce, nuova sede municipio (ulteriori 400.000 euro, per un totale di 500mila euro finanziati), Fermignano, sede municipio (500.000 euro), Isola del Piano, riqualificazione energetica edificio comunale (34.000 euro), Urbania, adeguamento scuola materna via Tasso (500.000 euro). Per il bando della pubblica illuminazione la graduatoria include il progetto di Urbino (268.500 euro). «Questi fondi sono preziosi - sostiene Biancani - perché consentono ai Comuni di fare interventi anche di una certa entità per la riapertura e la messa in sicurezza degli edifici che spesso comportano anche il miglioramento sismico. Vorrei ringraziare l'assessore regionale Emanuela Bora per aver investito nei bandi per l'efficienza energetica e il Presidente Ceriscioli che ha creduto in queste misure a sostegno delle amministrazioni locali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA