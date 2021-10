Ecco i dieci consiglieri dell'Apa eletti «L'ospitalità adesso deve ripartire»

PESARO Ieri si sono concluse le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione pesarese albergatori . L'esito è stato il seguente: presidente Paolo Costantini (Hotel Astoria); consiglieri eletti: Matteo Buscaglia (Hotel Atlantic) Gianluca Amadei (Hotel Figaro) Roberto Signorini (Hotel Imperial Sport) Loredana Ceccarelli (Hotel Delle Nazioni) Marco Filippetti (Hotel Nautilus) Paolo Pedini (Hotel Napoleon) Claudio Casoli (Hotel Flying) Romina Cenciarini (Hotel Embassy) Vanessa Gasparini (Hotel Clipper) Daniele Cruciani Daniele (Hotel Des Bains). «L'assemblea - si legge in un comunicato di Apa - è stata un momento importante per l'associazione pesarese in cui gli albergatori hanno espresso una forte volontà di partecipazione tesa a far ripartire l'ospitalità locale dopo un periodo difficile che ha messo a dura prova le attività stesse. Mostrando volontà e perseveranza gli albergatori pesaresi chiedono all'amministrazione la risoluzione delle problematiche più urgenti rese non più procrastinabili dalla pandemia. Prima fra tutti la sistemazione delle scogliere e del litorale della città. In secondo luogo il direttivo si adopererà nel promuovere e collaborare con tutti i soggetti del settore turismo al fine di definire una strategia di accoglienza cittadina che possa far conoscere di più la città di Pesaro».

