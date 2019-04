È Zara la sfida dell'estate Croazia a portata di rotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'OFFERTAPESARO La stagione crocieristica verso la Croazia riparte con la nuova meta di Zara: prima partenza oggi del catamarano veloce Nautilus (ex Don Paolo). Prenotazioni e richieste fanno già intravedere un buon inizio di stagione, e le aspettative sono positive. Ormai il traffico crocieristico è una realtà consolidata per il porto di Pesaro, ma ciò non toglie che restano aperti dei problemi logistici e di spazi. Il polso sul turismo legato al traffico passeggeri fra catamarano e crociere di lusso, arriva da Paolo Gorini di Gomo...