«E' una questione di qualità del lavoro - puntualizza ancora Belloni - quando la ditta ha grattato, ha riscontrato una fragilità della base d'appoggio. Sul posto c'è un tecnico di Bologna specializzato sui ponti che rileva tutte le analisi, uno dei migliori in questo campo. Con questa situazione, poteva succedere che tra uno, due, dieci anni, il manufatto rischiasse di crollare. I tecnici hanno valutato di allargare la base d'appoggio per la sicurezza di tutti».

Punti d'attrito

Snoccioliamo tutti i punti di attrito mossi dall'esponente di opposizione. E le penali alla ditta che si è fermata nel lockdown? «Senza l'emergenza Covid il ponte di via La Marca sarebbe stato riaperto per il 25 aprile. Ma durante il lockdown non si poteva lavorare perchè la ditta che produce il manufatto ha dovuto chiudere. In un momento come quello vissuto, non avremmo mai vinto una causa all'impresa».

Ok la ripartenza, ma rinviare tutto a dopo l'estate visto che la stagione balneare si avvicinava? «Se avessimo ripreso l'opera ad ottobre, via La Marca sotto sarebbe rimasta chiusa fino a dicembre. E teniamo conto che sotto avevamo già ripulito le spalle prima del lockdown, quindi il passaggio delle auto sarebbe stato rischioso sul ponte. Non c'erano altre soluzioni».

Intervenuto il sindaco

Nel frattempo domenica anche il sindaco Matteo Ricci si è sentito in dovere di intervenire scusandosi per i disagi. Tra l'altro le code non si sono formate solo lungo via Kolbe ma anche sulla Panoramica Ardizio che collega Muraglia a Fosso Sejore.

Thomas Delbianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA