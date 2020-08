E le pattuglie invitano a indossare le mascherine

L'ANDAMENTO

FRATTE ROSA Sono stati effettuati due tamponi ieri nella cittadina di Fratte Rosa, in relazione al focolaio di coronavirus originatosi da un caso di importazione del virus dall'estero. Un turista in visita ai parenti nella piccola frazione di Torre San Marco, proveniente dalla Francia, è risultato positivo al Covid 19 e in seguito ai controlli sui contatti avuti nel corso della permanenza a Fratte Rosa sono emersi altri cinque soggetti positivi e tre sono stati posti in quarantena. Ieri l'Asur ha provveduto ad effettuare due tamponi per verificare appunto l'eventuale presenza di ulteriori contatti positivi ai cinque già rintracciati. Come ha confermato il sindaco Alessandro Avaltroni, la situazione è sotto controllo e al momento il focolaio, subito delimitato, non dovrebbe allargarsi ad altri soggetti e non si dovrebbe rendere necessaria l'adozione di ordinanze ulteriormente restrittive. A tre mesi dalla fine del lockdown a maggio si tratta di uno dei primi focolai registrati nelle Marche e in provincia di Pesaro Urbino. Un primo cluster si era sviluppato a Montecopiolo sempre nel pesarese per una cena tra ex compagni di classe a cui aveva partecipato un ragazzo positivo al covid 19, poi un altro caso a Fano con il ritorno di alcuni ragazzi dalla Croazia. Ieri nella provincia di Pesaro in seguito ai tamponi effettuati sono stati 4 i positivi, Come in tutto il territorio nazionale, è entrata in vigore l'ordinanza che obbliga ad indossare le mascherine nei luoghi a rischio assembramento dalle 18 alle 6 di mattina. E questo ha portato a una stretta sui controlli anche a livello locale. Nelle prime due giornata le forze dell'ordine presenti nel centro storico di Pesaro nel tardo pomeriggio hanno invitato ai passanti che si trovavano a camminare lungo via Branca e via Rossini a mettersi la mascherina invitandoli al rispetto del provvedimento.

ja. zuc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

