E le mille luci di via Passeri illumineranno il centro storico

PESARO La rete o meglio l'associazione dei commercianti di via Passeri funziona e grazie al finanziamento regionale ottenuto, legato alla valorizzazione delle piccole attività di pubblici esercizi, artigianali e commerciali, questa via è riconosciuta a tutti gli effetti e formalmente come il primo centro commerciale naturale all'aperto della città. Idee di aggregazione e promozionali, che fin dall'ottobre dello scorso anno erano ben chiare ad attività e Amministrazione. E ora via Passeri si prepara ad un nuovo allestimento scenografico e luminoso, che estende di fatto gli interventi a beneficio di alcune vie laterali del centro storico. Sarà Pesaro Feste a curare i nuovi allestimenti. A differenza però di quanto già fatto in altri assi, e soprattutto nella parte alta della stessa via, con parole o testi di opere Rossiniane trasformate in luminarie, via Passeri non proseguirà sul filone delle luminarie d'autore ma sarà completamente illuminata da piazzale Lazzarini fino all'ultimo tratto, che porta alla biblioteca San Giovanni. Un'installazione permanente fatta di fili di luce con lampade a led dalla forma cubica o sferica per un'illuminazione dall'effetto caldo. Gestori di attività e promotori dell'associazione dei commercianti come Riccardo Del Bene del Cocktail bar o Eliana di Rossini Bistrot, preparano nuove iniziative. L'intento come racconta Eliana Mennillo fra i promotori dell'associazione Via Passeri, vede riproporre il format estivo che tanto ha funzionato e riportare le note musicali lungo la via grazie alla collaborazione con il Conservatorio Rossini. Attività economiche per questo vorrebbero richiedere al servizio Attività Economiche, nelle giornate a tema e nei weekend delle festività e pre-natalizi una ztl per la chiusura al traffico del tratto fra il museo Rossini e la biblioteca San Giovanni collaborando con il Conservatorio per un format natalizio e coinvolgendo di più anche la biblioteca per iniziative legate al food che si uniscono in un tutt'uno con la lettura. Dentro il finanziamento regionale agganciato, altri interventi sono previsti, dalla partnership fra Comune e rete delle attività: il prossimo passo chiesto dagli esercenti dovrebbe portare l'impianto di filodiffusione musicale lungo tutta la via e una migliore valorizzazione della piazzetta Antaldi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA