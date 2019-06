È il magazzino l'ultima chance dei cicli spariti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICERCAPESAEO Ieri mattina al deposito comunale di biciclette ritrovate, c'è chi si è presentato per cercare la sua due ruote rubata domenica. Ma niente da fare, troppo presto. E la bici non è stata ritrovata. Si tratta di un magazzino del Comune di Pesaro e si trova a Villa Fastiggi. Qui vengono custodite bici smarrite o rubate o abbandonate trovate dalla polizia municipale. Esiste una pagina ad hoc nel sito del Comune in cui si trovano tutte le foto, bici per bici, affinché i legittimi proprietari possano riconoscerla e andarsela a...