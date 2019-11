È caccia ai fondi europei per l'ecoponte sul Foglia

IL PROGETTO

PESARO Caccia ai fondi europei per il ponte ciclopedonale sul Foglia, servono almeno 3 milioni di euro per realizzare il progetto della struttura. Non se n'era più parlato dopo le elezioni amministrative, ma resta un obiettivo del mandato del Ricci bis da riuscire in qualche modo a sbloccare. Il ponte alla foce del fiume che servirà a collegare Baia Flaminia alla zona porto e mare, ieri mattina è spuntato tra le discussioni della riunione di giunta.

Nessuna delibera

Nessuna delibera da votare, ma una chiacchierata dentro l'esecutivo per capire come procedere. Il prossimo passo sarà il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, sul quale già dalla primavera ci lavorano un pool di tecnici: l'ingegner Renato Morsiani, insieme a tre architetti, uno di Macerata e due di Fermo relativi ad uno studio associato. Ma al momento in cui il piano sarà pronto e approvato, la giunta vuole già avere un canale finanziario da seguire per far sì che quest'opera non resti solo un libro dei sogni. Un paio di elementi nuovi sono emersi ieri dalla giunta: il ponte dovrebbe avere un costo di circa 3 milioni di euro (inizialmente si era parlato di circa 2 milioni). E come soluzione prioritaria, e forse l'unica da seguire, per la copertura economica, ci saranno i bandi europei, al massimo con una ridotta co-partecipazione comunale, che non dissangui le casse pubbliche locali.

Il Masterplan

Tra le varie questioni da risolvere, c'è quella delle barche ormeggiate lungo il Foglia, con l'albero di un'altezza superiore a quella dell'asse del ponte. Un problema che, secondo i tecnici, e se n'era parlato in occasione del Masterplan del porto, potrebbe essere superato spostando tutte le barche di questa tipologia, e non dovrebbero essere molte, circa una ventina, negli ormeggi del fiume più vicini alla foce, oltre l'area dove sorgerà il collegamento ciclo-pedonale. Un intervento che, se troverà davvero la luce, consentirà di allungare la bicipolitana, da Campo di Marte in Baia Flaminia, dove attualmente finisce, fino al porto e proseguendo attraverso la ciclabile del lungomare, raggiungere Fano. Chiaro che il ponte porterebbe gli utenti nello spazio tra i due porti, e non al punto di collegamento della ciclabile in fondo a viale Trieste. Le soluzioni sono due a quel punto: o fare il giro in strada tra i due porti e Calata Caio Duilio, o in alternativa viale Gorizia. Oppure si è parlato anche dell'ipotesi di un ferry boat al porto di Pesaro, sul modello di alcune località del ravennate, e del ferrarese. Restando in Baia Flaminia, ci sono altri due interventi, uno già partito, e un altro ancora non avviato, per i quali si attende una conclusione nell'inverno e al massimo per la prossima estate.

La riqualificazione

Da una parte la riqualificazione della sede civica di piazza Europa, che presentava diverse infiltrazioni, e necessita di interventi di efficentamento energetico. Con un finanziamento regionale di 180 mila euro, i lavori sono partiti, con l'impalcatura nella facciate esterna ben visibile. Poi commercianti e utenti della Baia attendono la realizzazione del parcheggio da 90 posti auto al posto dell'impianto polivalente calcio e tennis, nel triangolo tra viale Belgrado, lungofoglia e la piscina. L'intervento è già stato finanziato a inizio autunno con una variazione di bilancio da 200.00 euro e ora si attende il bando di gara e l'avvio del cantiere.

Thomas Delbianco

