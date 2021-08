Dress code? Pass e mascherina e il red carpet del Rof si adegua

L'EVENTO

PESARO Abiti da sera e mascherine: il red carpet del Rof 2021 si è inaugurato ieri sera alla Vitrifrigo Arena, con l'attesissima prima del Moise et Pharaon con Giacomo Sagripanti sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, e regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi, con la collaborazione di Massimo Gasparon alle luci e le coreografie di Gheorghe Iancu (Repliche 12, 16 e 19 agosto).

Il forfait dei giapponesi

Purtroppo le restrizioni Covid si fanno ancora sentire: la stampa nazionale ed internazionale ha partecipato alle generali delle opere e molti dei tradizionali ospiti delle prime non hanno potuto partecipare, come la fitta e corposa delegazione dei sostenitori giapponesi del festival. Doppia fila per il pubblico: sia per il controllo del Green pass, allegato ad un documento di identità, quanto mai necessario soprattutto per gli spettacoli al chiuso, che per i biglietti che, sempre per evitare meno contatti possibili, vengono solo visionati e non strappati dagli addetti. Nonostante le alte temperature, le signore del Rof non hanno rinunciato all'eleganza, quest'anno abbinata anche alla mascherina che, la maggior parte delle volte, riprende le nuance degli abiti da sera. Vivace e colorata, con il suo tipico tocco di classe che abbina abito, mascherina e occhiali, Paola Tittarelli in un raffinato tailleur di seta gialla, e la sua grande amica, la senatrice Liliana Segre, con tinte pastello sul beige, che torna volentieri a vedere l'opera minimalista ed essenziale con cui Pier Luigi Pizzi lancia un segno di speranza per il popolo ebraico. Con lei anche il senatore Francesco Verducci, vice presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, presieduta dalla Segre.

Il ministro melomane

Sempre particolarmente eccentrica la contessa bolognese Cecilia Matteucci, anche quest'anno con una vertiginosa minigonna e mantello con sfumature gialle e arancioni e calze a rete nere con strass, mentre l'affezionato sostenitore del Rof Peter Vandamme, dal Belgio, non ha mancato di omaggiare il Cigno pesarese con una delle sue famose mise dedicate al maestro: un completo lilla con interni e bretelle con il volto di Rossini.

La prima del prefetto

Tra le autorità non è mancato il prefetto Tommaso Ricciardi, giunto proprio pochi istanti prima dell'inizio dell'opera, alla sua prima partecipazione al festival rossiniano, il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, con le mogli, insieme al Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, melomane e grande amante di Rossini. In un elegante abito nero anche l'onorevole Alessia Morani. Ancora un po' dimezzato, causa Covid, il pubblico dei sostenitori del Rof nel mondo: presenti gli ospiti europei, da quelli italiani a quelli provenienti da Spagna, Germania e Austria, fino a Hong Kong e Stati Uniti. E proprio dagli Stati Uniti è atteso, a breve, l'arrivo del sovrintendente del Metropolitan di New York, come aveva annunciato Ernesto Palacio. Come tradizione, la serata si è poi conclusa alla Maison Ratti, con il ricevimento che la signora Silvana rinnova ogni anno. L'appuntamento di questa sera è con la prima de Il signor Bruschino, (repliche il 13, 15 e 18 agosto), con Michele Spotti a dirigere la Filarmonica Gioachino Rossini in uno spettacolo ideato da Barbe & Doucet, con le luci di Guy Simard.

Elisabetta Marsigli

