«Dragaggio in tempi stretti per gli yacht siamo al limite»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NAUTICAPESARO «Cantiere Rossini, a settembre via ai lavori per il capannone della verniciatura di yacht e auspichiamo un dragaggio del porto in tempi rapidi, siamo arrivati al limite»: è la richiesta-appello dei Alfonso Postorino, responsabile del Cantiere Rossini. Lo stabilimento nautico di Strada tra i Due Porti attraverso un momento di relativa calma in questo periodo ferragostano. «Siamo in pausa, noi lavoriamo soprattutto nel periodo invernale sugli yacht che fanno manutenzione e lavori di modifica spiega il direttore Postorino ...