Dopo la demolizione dell'ormai fatiscente ex Consorzio agrario, sono iniziate le operazioni per la costruzione delle nuove unità immobiliari, che si svilupperanno verso l'alto, arrivando alla creazione di due torri con circa 70 appartamenti. Ma non solo. Il porto sarà più vicino al resto della città non solo negli occhi di chi lo guarderà dalla aree circostanti, ma anche nei collegamenti diretti.

I collegamenti

L'accordo sulla dividente demaniale, quel rapporto tra le zone di competenza di Capitaneria e Comune, ha aperto le porte al progetto, finanziato con i fondi europei, di una pista ciclabile che collegherà viale Trieste al ponte di Soria, passando appunto per gli spazi portuali. Resta ancora chiuso nel cassetto, invece, con un approdo che ad oggi pare ancora improbabile, il progetto del ponte ciclo-pedonale sul fiume Foglia, per il quale ci vorrebbero almeno 3 milioni di euro. Forse solo un assist dal recovery plan potrebbe sbloccare la situazione. Restando su quel che, invece fino ad ora è concreto, la demolizione dell'ex Consorzio agrario, ha aperto alla vista dei passanti (e dei tanti curiosi) il complesso immobiliare retrostante. Dietro le recinzioni del cantiere c'è fermento con ruspe ed escavatrici in movimento e un via vai di operai e tecnici. I cartelloni esterni riportano tutti i soggetti che fanno parte di questa operazione. Nova Portum la proprietà dell'area, Renco l'impresa esecutrice. E fine dei lavori stimata a novembre 2022. «L'idea di base delle nuove costruzioni sono le caravelle di Colombo - riferisce l'architetto progettista del complesso all'ex Consorzio agrario, il professionista Marco Gaudenzi - avranno un aspetto sinuoso, collocate in direzione nord-sud in una modalità che evoca in un certo qual modo l'eleganza e la conformità dell'onda. Ma avranno anche delle rifiniture lineari bianche che ricorderanno anche gli yacht». Gli appartamenti sono da tempo in vendita e c'è interesse per la straordinaria quanto invidiabile posizione. Ma arrivarci è stato abbastanza tortuoso. Basti dire che il piano originario prevedeva 8 piani con quasi 80 unità immobiliari, oltre ai negozi al piano terra. Le due torri erano contemplate dal Piano casa, che una delibera consiliare del 2011 aveva esteso nella sua applicazione anche all'area portuale. Alla fine l'ha spuntata un progetto meno invasivo con un taglio alle cubature residenziali (meno appartamenti) e senza più la parte commerciale, oltre ad una riorganizzazione viaria dell'area circostante.

