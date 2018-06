Dopo il Tetto del Mondo tocca alle Rive del Faro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CRONOPROGRAMMAPESARO Se il Tetto del Mondo è stato appena riaperto per un accesso solo pedonale e trekking, Ente Parco e quartiere San Bartolo, tornano a chiedere all'Amministrazione comunale un ulteriore impegno per strada Rive del Faro di Casteldimezzo. Così come, anche alla luce del nuovo Protocollo d'intesa, sollecitano la Provincia a intervenire su altri tratti di strada Panoramica, dove dall'inverno scorso ci sono ancora movimenti franosi, che aspettano di essere sanati. «A margine dell' inaugurazione per la riapertura del Tetto...