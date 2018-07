Donna travolta nel rondò esplode la rabbia del rione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCHIANTOPESARO Un grave incidente nella rotatoria dell'Interquartieri, all'incrocio con via Bonini, traffico in tilt e a Santa Veneranda scoppia di nuovo la protesta per la circonvallazione che non arriva: «Ora basta, serve una strada alternativa, vogliamo la bretella che attendiamo da più di 40 anni», si lamentano gli abitanti. L'investimentoStava attraversando le strisce pedonali lungo l'interquartieri, la badante 50enne originaria della Moldavia, che ieri mattina è stata investita da un'auto, guidata da un uomo di 79 anni,...