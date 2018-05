Don Paolo, rotta veloce e la Croazia è più vicina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOVITÀPESARO E' pronta a salpare Don Paolo, la nuova nave veloce per la Croazia, attraccata da qualche giorno alla banchina commerciale del porto di Pesaro. A bordo del monoscafo, l'armatore Gilberto Righetti insieme a Paolo Gorini, di Gomo Viaggi e a Fiorenzo Pagnini di Mondo Viaggi, hanno presentato le novità della linea per l'inizio della stagione. Tutti pronti a partire il prossimo 31 maggio. Le partenze sono previste nel mese di giugno il venerdì e il sabato, poi a luglio le corse saranno intensificate, per arrivare a collegamenti...