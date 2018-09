Dissuasori e illuminazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INTERVENTIPESARO L'incidente avvenuto in piena notte e nell'ultimo week end estivo, in concomitanza con la chiusura dei locali in spiaggia, riporta all'evidenza il problema viabilità e sicurezza a Fosso Sejore, soprattutto nella notte e nei fine settimana quando in quel tratto di Statale poco illuminato, c'è un via e vai di giovani e auto in sosta, lungo la banchina stradale. Se durante il giorno resta ancora il problema della sosta selvaggia e delle multe, la notte i rischi maggiori sono spesso anche legati alla mancanza di...