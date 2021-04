Dispersione scolastica, colpo di grazia della pandemia

PESARO Quello della dispersione scolastica è un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire. Anzi vedrà un ulteriore aggravamento quando, dopo questo periodo di pandemia, si tornerà a riprendere i normali ritmi scolastici in presenza. Chi era già in difficoltà prima rischia di rimanere sempre più indietro e quindi potrebbe andare verso l'abbandono. Ma come evitare questa problematica che rappresenta una piaga nel sistema scolastico? Quali altre strade si possono offrire ai giovani che abbandonano il normale percorso educativo-formativo? Una tematica complessa e delicata che sarà affrontata nell'incontro web Non è mai troppo tardi di oggi alle ore 19.00, seguibile in diretta sulla pagina facebook di Wega (facebook.com/wegaimpresasociale) e sul canale youtube di Wega Formazione, associazione con sedi a Pesaro e Amandola, che organizza l'evento, nell'ambito della rassegna Dialoghi Formativi. Ospiti saranno il coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale XIX Alessandro Ranieri e Mauro Del Bene, docente scolastico e counselor a Fano. Si confronteranno con il pedagogista Filippo Sabattini responsabile sede Wega di Pesaro, il presidente dell'associazione Domenico Baratto, il giornalista Raffaele Vitali. «Ci fa piacere affrontare questa tematica molto delicata e attuale dice Baratto poiché parleremo di un tema a noi molto caro, visto che Wega da anni lavora sulla rimotivazione dei ragazzi in dispersione scolastica e sul riorientamento al lavoro. E' un aspetto che durante questa pandemia è silente, ma quando tutto ripartirà avremo purtroppo numeri peggiori dei precedenti. Parleremo delle misure e dei percorsi di contrasto e recupero. I ragazzi che lasciano la scuola rimangono spesso abbandonati a sé stessi, senza alternative, e qui occorrono progetti ad hoc per recuperarli, dar loro nuove motivazioni e stimoli, costruire percorsi formativi alternativi che possano professionalizzare subito e facilitare l'inserimento nel lavoro». Occorre soprattutto un'attenzione particolare personale al giovane che abbandona il percorso scolastico ufficiale, poiché può nascondere più sensibilità, fragilità di carattere e difficoltà familiari e di adattamento sociale, che spesso limitano l'espressione delle proprie potenzialità.

