Disagi all'ospedale allagati sotterranei ingresso e piazzale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALLARMEPESARO Il nubifragio non ha risparmiato nemmeno l'ospedale Marche Nord dove ieri si sono registrati disagi: allagamenti in piazzale Cinelli, all'ingresso e nei sotterranei del San Salvatore con altri controlli alla centrale per il monitoraggio dei server. Qualche preoccupazione in più al Santa Croce di Fano, dove i tecnici informatici hanno operato nella centrale elettrica per rami finiti su cavi e linee. Allagato il nuovo ingresso dell'ospedale di Urbino: l'acqua penetrata attraverso la porta girevole, a causa della pendenza, si è...