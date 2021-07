Diritti umani Sul lungomare all'opera oltre trenta giovani

PESARO Ieri mattina una trentina di volontari hanno aderito all'iniziativa promossa dall'associazione Stay Human: ricolorare l'opera di street art Human, Black, Migrant Lives Matter realizzata lo scorso anno sul marciapiede del lungomare Nazario Sauro di fronte ai locali che sono un tradizionale punto di riferimento per i giovani. In un paio d'ore, armati di vernice e pennelli i numerosi giovani, tutti tra i 16 e i 25 anni, hanno ridato vita a un'importante opera per ribadire con forza il loro no al razzismo. «Dopo l'uccisione di George Floyd - ricorda Musli Alievski, presidente di Stay Human e da tempo in prima linea nella battaglia alle discriminazioni sociali - è nato un movimento in tutto il mondo per la difesa dei diritti umani e vogliamo essergli vicini. Alcuni giorni fa in Repubblica Ceca un cittadino di origine rom è stato ucciso con lo stesso modus operandi e la nostra indignazione è totale». Presenti come volontari anche i Giovani Democratici (Gd). «Il razzismo endemico è disarmante - commenta a questo proposito Simone Cangiotti, dei Giovani democratici - non possiamo restare fermi: ognuno deve fare la propria parte, anche con un piccolo gesto come questo». «Una piacevole mattinata - conclude Lorenzo Mini, sempre dei Giovani democratici- assieme a tanti volenterosi ragazzi e ragazze, mi auguro che sempre più giovani prendano parte a battaglie sociali come queste». «Si poteva andare tutti al mare - chiosa Musli Alievski - ma prima di tutto vengono i diritti umani».

