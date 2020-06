Diritti negati Protestano i lavoratori stagionali

PESARO Domani, lunedì 29 giugno, alle 17.30 in Piazza del Popolo manifestano i lavoratori stagionali. «Dopo tre mesi di attesa - spiegano - abbiamo deciso di scendere di nuovo in piazza a Pesaro come in tante altre città. In un Paese dove i nostri diritti annegano noi abbiamo deciso di lanciare un salvagente, e lo facciamo nell'unica maniera utile per essere ascoltati: organizzandoci insieme ad altri stagionali da Nord a Sud. Lunedì ci presenteremo come Coordinamento Nazionale Stagionali in Lotta e dire a questo Governo, sordo con noi lavoratori stagionali e autonomi, che anche noi abbiamo bisogno di aiuti concreti. Inutile l'indennità Covid da cui la maggior parte di noi è rimasta tagliata fuori. Scomposti pre-covid in mille contratti flessibili, oggi siamo ulteriormente suddivisi tra stagionali e non stagionali per colpa di un codice (Unilav, Uniemens, Ateco) e per questo tagliati fuori dall'unico ammortizzatore sociale a cui potevamo appellarci per far fronte a questi lunghi mesi di inattività. Non siamo codici, siamo lavoratori e con il nostro sudore teniamo in piedi una fetta importante dell'economia di questo Paese ed è arrivato, quindi, il momento di pretendere soluzioni anche per noi. Per noi che la ricchezza la produciamo, noi che oggi vogliamo essere ascoltati e tutelati. Tre mesi di mutismo e di giochini tra nuove circolari dell'Inps e dichiarazioni sibilline della Ministra del Lavoro Catalfo hanno solo alimentato la nostra rabbia. Pretendiamo delle misure permanenti e risolutive: chiediamo a gran voce il bonus 600 euro per tutti gli stagionali, la proroga della Naspi fino a maggio 2021 e un'integrazione salariale sia per chi non sta lavorando in questo momento, sia per chi lavorerà meno, a causa del Covid. Ma non solo. Pretendiamo anche la definitiva regolarizzazione di uno dei settori dove lo sfruttamento era ed è la normalità e dove le condizioni di lavoro, quest'anno, con la scusa della crisi Covid rischiano solo di peggiorare. Lavoro nero e lavoro grigio, assenza del giorno libero, zero maggiorazioni in busta paga, ore pagate a forfettario, sotto-inquadramento e demansionamento. Tutto questo è prassi durante la stagione. Per questo chiediamo a gran voce di essere tutelati e che vengano rispettati i nostri diritti».

