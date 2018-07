«Dieci pachistani al giorno fenomeno preoccupante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EMERGENZAPESARO Piccoli gruppi in cerca di asilo politico e un Paese dove ricominciare: sono pachistani e il fenomeno, da marginale che poteva essere, si sta allargando sempre di più. Non sfuggono da nessuna guerra e quasi nessuno ha diritto allo status di profugo, ma grazie alla mancanza di accordi con il Paese d'origine e alle norme sul diritto d'asilo esistenti sono liberi di attraversare in lungo e in largo l'Europa. Uscire allo scopertoTanto che il Siulp, sindacato di Polizia, esce allo scoperto denunciando il continuo flusso di...