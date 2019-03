Diamanti, altre dieci denunce per la truffa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINEPESARO Emergono nuovi clienti rimasti ingannati nella cosiddetta truffa dei diamanti. Il caso è nazionale, con risvolti anche a Pesaro, visto che ci sono indagini in corso coordinate dal pubblico ministero Silvia Cecchi. A Milano è emerso che nell'indagine sono coinvolte Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti, più le due società Idb e Dpi, per truffa aggravata e auto riciclaggio. Cosa che ha portato al sequestro preventivo di 700 milioni di euro a garanzia dei risparmiatori. Tra i truffati nomi noti come Vasco...