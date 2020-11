Delusione per l'assenza del mercatino antiquario

PESARO Mercato della domenica ai tempi della zona arancione, senso unici e mascherine rispettate, ma che delusione per l'assenza del mercatino dell'antiquariato in piazza. Ieri mattina il volontario della Protezione Civile piazzato all'ingresso del mercato di piazzale Carducci all'angolo con viale Gramsci, è stato tempestato di domande degli avventori. C'è chi chiedeva se quello fosse l'accesso giusto, dove poteva uscire una volta dentro l'area mercatale, e varie altre informazioni. E non sono pochi coloro che chiedevano se recandosi in piazza del Popolo avrebbero trovato il tradizionale mercatino dell'antiquariato della terza domenica del mese con una visibile reazione di delusione sul volto alla risposta negativa del volontario. Ma c'era anche chi, già a conoscenza della cancellazione, voleva tuttavia saperne i motivi: «Perchè il mercato del Carduccì sì e il mercatino antiquario no?». Questione di tipologia e di differenzazione tra mercati e fiere. Con l'ingresso nella zona arancione è stato confermato, nell'ambito della Stradomenica, ieri solo il mercato di piazzale Carducci, il cui nuovo assetto è stato approvato dal prefetto nella riunione del comitato su ordine e sicurezza, come ha riferito l'assessore Francesca Frenquellucci. Nella serpentina creata dentro il parcheggio Carducci giravano a piedi due agenti della polizia municipale. «Le regole vengono rispettate, quando vediamo qualche persone troppo ravvicinate, invitiamo a mantenere le distanze. E se c'è qualcuno con la mascherina abbassata in parte, ma sono pochi, indichiamo loro di coprire sempre bocca e naso». «C'è un calo di afflusso sensibile - ha detto Valerio Tamburini, portavoce degli ambulanti - la gente è spaventata, anche da quello che sente tutti i giorni ai telegiornali. Il senso unico? Lo condividiamo, è un modo per visitare tutto il mercato, visto che non si può tornare indietro. Ringraziamo le istituzioni che ci hanno dato la possibilità di confermare il mercato, perchè è meglio farlo seppur in condizioni diverse, piuttosto che non farlo per niente, E ci saremo anche martedì al San Decenzio». Al Carducci anche il responsabile della Pesaro Parcheggi Michel Bezziccheri insieme a Ugo Schiaratura e ai suoi uomini della protezione civile.

