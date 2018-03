CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Delle Noci non apre fessure su queste ipotesi alternative: «Direi che il Monopoli della città non lo facciamo noi, ci sono competenze diverse ed enti che concertano soluzioni insieme. Dopo anni abbiamo trovato la soluzione e le risorse per la questura all'ex Intendenza di Finanza, mentre la Prefettura ha diritto di restare dove si trova oggi. Ritengo, invece, che lo spazio dell'ex Banca d'Italia possa ospitare un brand nazionale o internazionale legato al mondo del commercio, che contribuisca allo sviluppo del tessuto economico della città...