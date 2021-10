Delitto Bruzzese prevista domani la convalida dei tre fermi

PESARO Si svolgeranno con ogni probabilità domani mattina le udienze per convalidare i fermi che hanno portato in manette i presunti sicari e organizzatori dell'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello 51enne del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio, staccatosi dalla cosca calabrese dei Crea nel 2003. Le convalide avverranno sotto la giurisdizione di tre diversi tribunali, in base ai territori dove sono stati eseguiti i fermi disposti dalla procura distrettuale di Ancona. A Brescia ci sarà l'udienza per il 42enne Francesco Candiloro, a Vibo Valentia per il 43enne Michelangelo Tripodi e a Palmi (provincia di Reggio Calabria) per il 54enne Rocco Versace. Quest'ultimo, stando alle risultanze investigative, avrebbe concorso nell'omicidio aiutando i primi due nella progettazione del delitto e nello svolgere i sopralluoghi nei pressi dell'abitazione di via Bovio, dove la vittima viveva con moglie e figli. Arrestato anche Vincenzo Larosa, 49 anni, estraneo al delitto Bruzzese ma ritenuto affiliato alla cosca. Candiloro e Tripodi sarebbero stati per la procura dorica gli autori materiali del delitto, commesso il 25 dicembre del 2018, una data simbolica per mettere in atto quella che gli inquirenti hanno definito «una vendetta trasversale», volta a punire una persona vicina a chi ha tradito la cosca, attentando anche alla vita di Teodoro Crea, considerata la figura apicale del clan di Rizziconi. L'assassinio sarebbe stato pianificato per un anno. Un anno passato a rintracciare anzitutto il luogo dopo poter colpire la famiglia Bruzzese. Gli investigatori del Ros, guidati ad Ancona dal maggior Francesco D'Ecclesiis, hanno anche accertato come la cosca avesse esteso le attività di sopralluogo e monitoraggio ai fratelli della vittima, residenti in altre e diverse località protette. Forse, ma questa è un'ipotesi investigativa, all'inizio il piano non era neanche quello di uccidere Marcello. Durante i sopralluoghi a Pesaro, eseguiti a partire da novembre 2018 sia a piedi che con due auto (una Fiat 500 L e una Panda) gli indagati si sarebbero serviti di alcuni alberghi sul territorio, esibendo documenti falsi per brevissimi soggiorni. Perlopiù, però, sarebbero stati collocati dagli investigatori a Rimini: una base logistica non è stata individuata. Durante le udienze di convalida, gli indagati potrebbero scegliere di fare scena muta oppure cercare di difendersi dalle accuse.

Federica Serfilippi

