«Delinquentucci ma sappiamo dove e come agire Episodi non nuovi»

PESARO Il prefetto Tommaso Ricciardi ha ricevuto ieri mattina la lettera della Rsu delle autolinee Bucci dove gli autisti chiedono interventi a garanzia della loro sicurezza - e di quella dei passeggeri a bordo - dettagliando una serie di episodi di minacce e prevaricazioni ai loro danni da parte di giovani o giovanissimi che fanno dell'arroganza e della protervia la loro matrice identitaria. «Sono delinquentucci» li bolla il prefetto che non si mostra stupito del cahier de doléances inviato alla sua attenzione. «Purtroppo - commenta - questi sono episodi che si ripetono ciclicamente. Si tratta di giovani bulletti che fanno azioni di prepotenza, ma le richieste dei conducenti non resteranno inascoltate. Abbiamo già sentito la direzione di Adriabus, con cui collaboriamo in modo attivo e costante, e sensibilizzeremo le forze dell'ordine affinchè nelle ore di punta siano intensificati i controlli, partendo dalle segnalazioni ricevute. Verificheremo le tratte ritenute più calde, le fermate e le ore più critiche, quelle con la maggior affluenza di passeggeri. In passato la Prefettura ha già affrontato situazioni analoghe quindi sappiamo come procedere. Per quanto mi risulta i protagonisti di certi atti di protervia sono per la maggior parte minorenni. Ragazzini che vogliono fare i bulli. Personalmente li raffiguro come dei dissociati, e probabilmente nel rapporto causa ed effetto, le conseguenze di questo ultimo e difficile biennio hanno il loro peso. Ora cercheremo di dare concretezza con controlli mirati, visto che una presenza fissa non è possibile. Ma l'intervento di forze dell'ordine a certe fermate o le ispezioni a bordo a sorpresa possono rappresentare validi deterrenti».

