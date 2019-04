Delibera comunale raddoppia i compensi ai revisori dei conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TRASPARENZAPESARO Il consiglio comunale nell'estate 2015 aveva confermato le precedenti retribuzioni del collegio dei revisori dei conti. Ma nella seduta di fine mandato, quella del prossimo 10 aprile, voterà il quasi raddoppio dei compensi. E' contenuto in una delibera discussa venerdì sera in commissione Bilancio. Ad oggi il presidente del collegio dei revisori dei conti percepisce un compenso annuo di 12 mila e 711 euro. Per ognuno dei due componenti del collegio, 8.474 euro.Il decretoL'attuale collegio, nominato nella scorsa estate, e...