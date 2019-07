Dehors come da regolamento Niente Tosap ai commercianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RINASCITAPESARO Per i commercianti arriva una buona notizia. Entro questo mese, l'Amministrazione provvederà ad emettere il nuovo regolamento per gli esercizi commerciali, che già si sono adeguati installando il nuovo arredo esterno dei dehors.L'esenzione«La conferma arriva dall'Amministrazione e dall'ufficio Attività Economiche di Stefania Marchionni così anticipa il segretario Confcommercio Davide Ippaso Il nuovo regolamento doveva essere già attuativo, ma poi non è stato formalizzato nei termini per la tornata amministrativa e...