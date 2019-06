Defibrillatori in spiaggia e ciclabile libera per il 118

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIOPESARO E' tempo d'estate, di nuotate al mare, di ore sotto il sole, e di sport sulla spiaggia. Ma facendo attenzione al proprio cuore. E' il messaggio arrivato ieri in occasione dell'inaugurazione del defibrillatore collocato, davanti al Maracanà, in fondo a viale Trieste, lato Fano, a due passi dalle spiagge e proprio davanti agli spazi sportivi di beach volley e beach tennis. Il defibrillatore, per Pesaro è il 48esimo, è stato donato dall'associazione Le strade di Luca nell'ambito del progetto città Cardioprotetta.I...